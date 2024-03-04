Замглавы МИД РФ заявил, что Москва и Ханой укрепляют сотрудничество в интересах мира

Россия придает большое значение общению в рамках этого диалога, сказал Владимир Титов

ХАНОЙ, 4 марта. /ТАСС/. Россия и Вьетнам готовы укреплять сотрудничество в интересах обеспечения мира, стабильности и процветания в Азиатском регионе. Об этом заявил ТАСС первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов по итогам прошедшего в Ханое 13-го раунда стратегического диалога по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Россия придает большое значение общению в рамках этого диалога, сказал Титов. Он сообщил, что провел в понедельник обстоятельные переговоры с постоянным (первым) заместителем министра иностранных дел Нгуен Минь Ву, с которым подписал план межмидовского сотрудничества на предстоящий период. Также состоялись встречи с главой МИД Буй Тхань Шоном и заведующим отделом международных связей Центрального комитета Компартии Вьетнама Ле Хоай Чунгом.

"Партнеры транслируют неизменный настрой на уплотнение связей по всем азимутам, прежде всего в сферах политического диалога, обороны и безопасности, торговли и инвестиций, образования и подготовки кадров, науки и технологий, энергетики, гуманитарных обменов и во многих других", - указал он.

В ходе 13-го раунда диалога, по словам Титова, состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине, Ближнем Востоке, в Красном море, Азиатско-Тихоокеанском регионе и по многим другим актуальным темам. "По большинству вопросов региональной и международной повестки дня подходы России и Вьетнама по сути совпадают. В условиях усиливающейся турбулентности в военно-политической и экономической областях исходим из необходимости сложения усилий для преодоления вызовов и угроз современности. Намерены и впредь плотно координировать наши шаги на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, ее специализированных органах и механизмах "АСЕАН плюс", - подчеркнул первый замглавы МИД РФ.