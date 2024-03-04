Торкунов заявил, что академические круги Запада хотят диалога с РФ

Власти стран Запада приказывают его прекратить, сообщил ректор МГИМО

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Представители западного академического сообщества настроены продолжать диалог с Россией, но власти стран Запада приказывают его прекратить. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.

"Полное непонимание у меня вызывает свертывание той стороной академических обменов, диалоговых площадок, которые работали весьма эффективно. И это ведь не наша инициатива была свернуть диалог, а с их стороны. Причем в приказном порядке. Нам же университетские коллеги из [западного] научного сообщества говорят, что они хотят, но не могут просто. Не разрешают им вести с нами разговор", - указал Торкунов в ходе дискуссии "Россия и ее роль в формировании многополярного мира" на флагманском просветительском марафоне "Знание". Ее модератором выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В этом контексте ректор МГИМО констатировал, что Россия пока не замечает стремления к диалогу и пониманию со стороны стран Запада. "Но будем исходить из того, что наша твердая и верная линия приведет к изменениям и в этом вопросе", - отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.