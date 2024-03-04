Володин обсудил с коллегой из Казахстана вопросы межпарламентского сотрудничества

По словам спикера ГД, парламентам РФ и Казахстана необходимо активизировать взаимодействие на уровне межпарламентской комиссии по сотрудничеству и на уровне профильных комитетов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов в ходе встречи в Москве обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"В Государственной думе в понедельник, 4 марта, состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым. Вячеслав Володин и Ерлан Кошанов обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества", - говорится в сообщении.

По словам Володина, парламентам РФ и Казахстана необходимо активизировать взаимодействие на уровне межпарламентской комиссии по сотрудничеству и на уровне профильных комитетов. "Главы государств активно работают, задают динамику развития отношений между нашими странами", - приводятся в сообщении слова председателя Госдумы. Он добавил, что также важно работать над сближением законодательств стран ЕврАзЭС и "каспийской пятерки" в вопросах природопользования, добычи рыбы и сохранения Каспийского моря.

Володин напомнил, что Казахстан входит в пятерку стран с самым большим товарооборотом с Россией. "При этом увеличивается качественная сторона: более 80% взаиморасчетов в товарообороте происходит в национальных валютах, мы ушли от взаиморасчетов в долларах и евро", - добавил он. Также председатель Госдумы подчеркнул важность сотрудничества в гуманитарной сфере: более 60 тыс. казахстанских студентов обучаются в российских вузах.

В свою очередь Кошанов отметил, что Россия - надежный партнер и союзник Казахстана. "Сегодня между нашими странами налажен доверительный политический диалог, установлены глубокие экономические и культурно-гуманитарные связи, заложена прочная договорная база - за эти годы подписаны более 600 документов. И с каждым годом наши отношения только укрепляются", - сказал он.

Он также пригласил Володина посетить Казахстан с официальным визитом. Кроме того, обсуждалась подготовка к заседанию ПА ОДКБ, которое пройдет 3 июня в Алма-Ате. Помимо этого, председатель Мажилиса парламента Казахстана предложил провести в этом году в Астане заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.