Лавров: набор идей нового руководства США относительно России определит отношения стран

Глава МИД РФ отметил, что страна будет работать с любым президентом, которого выберет американский народ

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона после выборов в США будут зависеть от "набора идей" нового руководства по отношению к России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы будем работать, естественно, с любым президентом, которого выберет американский народ, но все будет зависеть от того, с каким набором идей в отношении политики на российском направлении придет новое руководство", - сказал министр, отвечая на вопрос главы американской делегации на фестивале.

Министр подчеркнул, что США являются великой державой с великим народом и историей борьбы за свою независимость. По его словам, в любом равноправном миропорядке США будут одним из ведущих государств, причем не только в западной группе, но и в других регионах мира. Тем не менее, говоря о перспективах американских выборов, Лавров напомнил о том, какую линию поведения выбрали американские власти, когда Хилари Клинтон в конце 2016 года проиграла Дональду Трампу. Тогда "просто для того, чтобы "сорвать злость", действующий в то время президент Барак Обама выгнал российских дипломатов с их семьями, тем самым заложив мину под российско-американские отношения.

Лавров добавил, что новому президенту США после выборов нужно будет подумать, на чем сосредоточить внимание, - на внутренних американских проблемах или продолжать "вкачивать безумные деньги в украинский режим" в ущерб качеству жизни собственных граждан. "Мы же видели в каком состоянии находится город Сан-Франциско, один из наиболее красивых городов. Когда там проходило заседание Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, корреспонденты показывали, как там живется на улицах", - сказал он.

Глава МИД отметил, что в Европе - похожее отношение властей к своим гражданам, приведя в пример ответ министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на вопрос о понижении уровня жизни простых немцев. "Она говорит, что да, и продукты дорожают, и электричество, но мы должны всем жертвовать ради победы Украины. Если такая же позиция у американских политиков по отношению к собственному народу, тогда трудно будет, конечно, договариваться, но мы всегда к диалогу открыты", - подчеркнул Лавров.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.