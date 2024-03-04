В ДНР более 3 тыс. человек зарегистрировались через "Мобильного избирателя" на голосование

Записаться на голосование на выборах президента России на удобном участке жители могут через портал госуслуг, МФЦ, а также участковые или территориальные избиркомы, уточнил председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей зарегистрировались через систему "Мобильный избиратель" для голосования в ДНР на выборах президента России. Популярность этого механизма в регионе растет, сообщил на пресс-конференции в Донецке председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.

"Наши избиратели все чаще и чаще пользуются теми возможностями, которые предоставляются этим проектом ["Мобильный избиратель"]. Сейчас уже больше 3 тыс. заявлений, но этот процесс не является статичным. Нам необходимо держать в памяти, что есть достаточно большое количество ребят, которые приехали работать на восстановлении, соответственно, их постоянное место жительства находится в других регионах России, но голосовать они будут здесь", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что записаться на голосование не по месту регистрации, а на удобном участке для голосования жители могут через портал госуслуг, МФЦ, а также участковые или территориальные избиркомы. "Ранее мы с ним [проектом] сталкивались, конечно, и во время проведения избирательной компании в единый день голосования, но тот охват, тот масштаб и объем, с которым мы сталкиваемся сейчас, он говорит о том, что избирательная система значительно выросла в [его] использовании, и все наши коллеги, которые принимают участие в реализации этого проекта, точно также прекрасно научились пользоваться этим инструментом и используют его максимально", - заключил глава избиркома ДНР.

С 25 февраля досрочное голосование началось в республике на участках, расположенных у линии боевого соприкосновения, в полномасштабном формате оно стартует 10 марта и продлится до 14 марта включительно. Голосование пройдет на придомовых территориях. В основные дни выборов - 15, 16 и 17 марта - голосование будет проводиться на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования.