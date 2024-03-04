Захарова заявила, что власти Германии показали, что страна не до конца денацифицирована

По словам официального представителя МИД РФ, власти ФРГ обязаны не просто объясниться, а должны "нести ответственность за ту разрушительную политику, разрушительные действия, которые они планировали"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Публикация записи разговора немецких офицеров по атакам на Крымский мост показала, что Германия не денацифицирована до конца. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

По ее словам, власти ФРГ обязаны не просто объясниться, а должны "нести ответственность за ту разрушительную политику, разрушительные действия, которые они планировали". "Они обязаны ответить в первую очередь перед немецким народом, который, кстати говоря, был денацифицирован и прошел эту процедуру, на каком основании они вновь заражены этой самой нацисткой чумой", - подчеркнула дипломат

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца", - сказала Захарова.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также оговаривали детали подготовки атаки.