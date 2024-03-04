МИД РФ: Россия и Вьетнам восстановили интенсивный обмен делегациями после пандемии

По словам первого замминистра иностранных дел Владимира Титова, несмотря на сложности, вызванные санкционной истерией Запада, товарооборот между двумя странами растет

ХАНОЙ, 4 марта. /ТАСС/. Россия и Вьетнам восстановили высокую интенсивность контактов и обменов делегациями после пандемии COVID-19. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов по итогам прошедшего в Ханое 13-го раунда стратегического диалога по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

"После окончания пандемии COVID-19 восстановлена высокая интенсивность делегационных обменов, которые будут продолжены и в 2024 году", - сказал он. Первый замглавы МИД РФ напомнил, что в 2024 году Москва и Ханой отметят ряд юбилеев, в частности 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений, 50-летие открытия посольства РФ в Ханое, 45-летие начала строительства и 30-летие ввода в эксплуатацию ГЭС "Хоабинь", возведенной при масштабной помощи СССР и заложившей основу вьетнамской национальной гидроэнергетики.

По словам Титова, Вьетнам - давний, проверенный партнер, который никогда не забывает о том, что Россия - единственное государство, являющееся постоянным членом Совбеза ООН, которое никогда не вело войн против Вьетнама, всегда оставаясь надежным другом, готовым "подставить плечо в трудные периоды". На современном этапе, как сказал замглавы МИД РФ, взаимодействие двух стран продолжает успешно развиваться по всем направлениям.

"Несмотря на известные сложности, вызванные санкционной истерией Запада, растет товарооборот между нашими странами, укрепляется военно-техническое сотрудничество, последовательно реализуются совместные проекты, по всем проблемным моментам, которых, конечно, немного, неизменно удается находить взаимоприемлемые развязки", - подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел РФ.