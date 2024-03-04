Наблюдатели от Парламентского Собрания СГ войдут в миссию СНГ на выборах президента РФ

Глава миссии Ильхом Нематов отметил, что в составе миссии также будут представители центральных избирательных комиссий стран Содружества, Межпарламентской ассамблеи СНГ и дипломаты

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Представители Парламентского Собрания Союзного государства (СГ) России и Белоруссии войдут в состав миссии наблюдателей СНГ на выборах президента России. Об этом сообщил журналистам глава миссии Ильхом Нематов.

"В состав войдут также [представители] парламентской ассамблеи Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он.

Нематов отметил, что в составе миссии также будут представители центральных избирательных комиссий стран Содружества, Межпарламентской ассамблеи СНГ и дипломаты. "В состав миссии войдут очень опытные [наблюдатели], неоднократно принимавшие участие в президентских и парламентских [выборах], на референдумах, которые проходили в странах СНГ", - добавил он, уточнив, что наблюдатели от организации примут участие в российских выборах различного уровня в девятый раз.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.