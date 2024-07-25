Путин: РФ собирает неопровержимые улики преступлений неонацистов в Донбассе

Российский лидер отметил, что часто такая работа следователей сопряжена с риском для жизни

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские следователи эффективно работают в Донбассе и Новороссии, собирая неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ.

"Отмечу, что сейчас, в условиях специальной военной операции, органы следствия решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобожденных территориях. Порой в очень сложных условиях с риском для жизни тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов", - сказал Путин.