Путин: декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы

Президент также поблагодарил коллег из государств - участников объединения за плодотворное и конструктивное взаимодействие

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Итоговая декларация саммита БРИКС создает основу для совместной работы, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите объединения.

Глава государства рассчитывает, что документ создает хороший задел для совместной работы в традиционном для объединения духе преемственности и равноправного сотрудничества. Президент также поблагодарил коллег из государств - участников БРИКС за плодотворное и конструктивное взаимодействие.

Кроме того, по словам Путина, расчеты в национальных валютах между государствами БРИКС неуклонно растут.