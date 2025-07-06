Путин: декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Итоговая декларация саммита БРИКС создает основу для совместной работы, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите объединения.
Глава государства рассчитывает, что документ создает хороший задел для совместной работы в традиционном для объединения духе преемственности и равноправного сотрудничества. Президент также поблагодарил коллег из государств - участников БРИКС за плодотворное и конструктивное взаимодействие.
Кроме того, по словам Путина, расчеты в национальных валютах между государствами БРИКС неуклонно растут.