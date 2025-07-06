Документы на регистрацию кандидатов на пост главы Коми подали 11 человек

Председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев сообщил, что в их числе восемь кандидатов от политических партий и три самовыдвиженца

СЫКТЫВКАР, 6 июля. /ТАСС/. Документы на регистрацию кандидатов на выборы главы Республики Коми подали 11 из 12 выдвинувшихся кандидатов - 8 от политических партий и 3 самовыдвиженца. В ближайшие 10 дней избирком проверит бумаги и примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов, сообщил председатель избиркома Дмитрий Митюшев.

"Сегодня, 6 июля, в 18:00 завершился прием документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на должность главы Республики Коми. За два дня документы представили 11 кандидатов из 12 выдвинувшихся - 8 были выдвинуты политическими партиями и 3 кандидата - самовыдвиженцы", - сообщил Митюшев, его комментарий размещен на официальной странице избирательной комиссии во "ВКонтакте".

По данным избиркома, не представила документы самовыдвиженец, методист республиканского центра дополнительного образования Татьяна Кузнецова. В течение 10 дней со дня приема документов избирком проведет проверку и примет решение о регистрации кандидатов либо мотивированное решение об отказе. Всем кандидатам нужно было пройти муниципальный фильтр и собрать для этого 169 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов в 15 муниципалитетах Коми из 20, а самовыдвиженцам еще и собрать около 6,3 тыс. подписей обычных избирателей.

На выборы главы Коми изначально выдвинулись 12 человек - представители 8 партийных объединений и 4 самовыдвиженца. Это депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от "Справедливой России", инженер-программист из администрации Сыктывдинского района Артем Синявский от "Российской партии свободы и справедливости", учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России", самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", врио главы Коми Гольдштейн от "Единой России", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов от КПРФ и Владимир Горбунов от партии "Родина", пенсионеры Наталья Гойман из Эжвинского района Сыктывкара и Светлана Игнатова из Усть-Куломского района, местный предприниматель Илья Попов и методист республиканского центра дополнительного образования Татьяна Кузнецова.

В единый день голосования в Коми будут избирать главу республики, новый состав Госсовета региона, а также новые составы муниципальных советов, в том числе в столице региона - Сыктывкаре, а также в крупнейших округах - Ухте и Воркуте.