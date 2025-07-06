Лавров и глава МИД Бразилии обсудили график двусторонних контактов

Стороны сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график предстоящих российско-бразильских контактов на различных уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках подготовки к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (г. Белен, 10-21 ноября этого года)", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что Лавров и Виэйра "также обменялись мнениями по ряду других международных сюжетов".