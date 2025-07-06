Лавров на встрече с Арагчи осудил неспровоцированные удары по Ирану

Стороны подчеркнули важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи осудил неспровоцированные и осуществленные в нарушение Устава ООН военные удары Израиля и США по территории Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ", - сообщили в МИД РФ.

"Подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами. Выражена готовность Москвы оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок, в том числе в русле ранее выдвинутых президентом России Владимиром Владимировичем Путиным соответствующих конкретных инициатив", - добавили в российском дипведомстве.