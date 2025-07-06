Лавров встретился с главой МИД Индии

Министры подтвердили курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита БРИКС в Рио-Де-Жанейро.

В начале встречи министры обменялись приветствиями, после чего она перешла в закрытый от СМИ режим.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердили курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства" по всему спектру практического взаимодействия.

"С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений особо привилегированного стратегического партнерства по всему спектру практического взаимодействия. Состоялось обсуждение графика предстоящих российско-индийских контактов", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров.

В МИД РФ отметили, что особое внимание было уделено дальнейшей активизации взаимодействия в БРИКС с учетом предстоящего председательства Нью-Дели в объединении в 2026 году, в том числе принимая во внимание "позитивные итоги нынешнего бразильского председательства". "Министры обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем", - добавили в дипведомстве.

Ранее на полях саммита у Лаврова прошли встречи с коллегами из Бразилии и Ирана Мауро Виэйрой Аббасом Арагчи.