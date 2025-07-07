Володин: кандидат на пост главы Минтранса 7 июля проведет встречи с фракциями ГД

Председатель Госдумы проинформировал депутатов о внесении председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным представления по кандидатуре Андрея Никитина

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с профильным комитетом Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также с фракциями Госдумы пройдут сегодня, 7 июля, палата парламента рассмотрит его кандидатуру на пленарном заседании 8 июля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рассмотрение кандидатуры на должность федерального министра состоится на пленарном заседании завтра, 8 июля. Встречи Андрея Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут сегодня", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

В пресс-службе отметили, что Володин проинформировал депутатов о внесении председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным представления по кандидатуре Никитина на должность министра транспорта РФ. Поступившие документы направлены для рассмотрения в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"Профильный комитет по итогам рассмотрения представленной кандидатуры внесет проект постановления на Совет Государственной думы, который состоится перед пленарным заседанием во вторник", - говорится в сообщении.