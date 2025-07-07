Лавров заявил, что БРИКС не грозит "размытость"

Потенциал объединения только начинает раскрываться, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит риска размытости организации БРИКС и предполагает, что западная пресса рефлексирует по этому поводу.

"Они, наверное, рефлексируют, потому что у всех на глазах пример расширения НАТО", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя по итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро публикации западных СМИ о том, что расширение БРИКС якобы не пошло на пользу и размывает способность объединения выступать единым фронтом.

"В БРИКС такого риска никогда не было, и никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю", - заявил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что "БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, взаимного уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом".

"Я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение. Наоборот, ее потенциал только-только начинает раскрываться", - уверен Лавров.