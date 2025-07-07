Лавров обсудил с президентом Боливии реализацию крупных инвестиционных проектов

В МИД РФ отметили, что стороны подтвердили курс на дальнейшее укрепление многоплановых российско-боливийских связей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Боливии Луис Арсе обсудили перспективы реализации масштабных инвестиционных проектов и контакты по линии БРИКС. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Были предметно обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере, перспективы реализации масштабных инвестиционных проектов, а также контакты по линии БРИКС", - сообщили в министерстве.

В дипведомстве добавили, что стороны подтвердили курс на дальнейшее укрепление многоплановых российско-боливийских связей.