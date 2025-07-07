"Единая Россия" выдвинула Хинштейна кандидатом на выборы губернатора Курской области

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области стартовала в регионе с 11 июня

КУРСК, 7 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выдвинут кандидатом на предстоящие выборы главы региона от партии "Единая Россия", решение было принято единогласно, сообщает корреспондент ТАСС.

"Много говорить не буду, как сказано в одном известном фильме, мы себя лучше в бою покажем. Спасибо вам", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что у его команды впереди много работы, предстоит решить "огромный объем задач". "Наши граждане ждут от нас реальных дел, ждут конкретной помощи, и я верю в то, что их надежды, их ожидания мы с вами не подведем", - сказал Хинштейн.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области стартовала в регионе с 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить 12, 13 и 14 сентября.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Занимавший ранее пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.