Кадыров сообщил об отправке из Чечни в зону СВО очередной группы добровольцев

По словам главы региона, Фонд Кадырова обеспечил их обмундированием и другим необходимым инвентарем, а также полностью оплатил расходы на обучение, проживание и питание

ГРОЗНЫЙ, 7 июля. /ТАСС/. Очередная группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Всего с начала СВО прошли подготовку в Чечне и отправились на фронт более 22 тыс. добровольцев.

"Среди патриотов Отечества - как жители Чеченской Республики, так и прибывшие из различных регионов России. Перед отправкой на СВО каждый из кандидатов на службу в легендарном спецназе "Ахмат" МО РФ прошел у лучших в мире инструкторов курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных умений и навыков в боевых условиях, на базе кузницы героев - Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина", - написал он.

Глава Чечни отметил, что Фонд Кадырова (РОФ) обеспечил добровольцев комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарем, а также полностью оплатил расходы на обучение, проживание и питание. "Кроме того, РОФ возмещает все дорожные расходы из региона добровольца до Грозного", - добавил он.