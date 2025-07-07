Понимание БРИКС первопричин СВО и "бунт на корабле" НАТО. О чем заявил Лавров

Страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступали со взвешенными, объективными позициями по Украине, среди государств объединения растет понимание первопричин кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита.
В НАТО назревает "легкий бунт на корабле" из-за растущих разногласий внутри альянса.
Россия имеет технологические возможности для обеднения урана, готова предоставить свои услуги Ирану.
ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.
О понимании странами БРИКС первопричин кризиса на Украине
- Среди участников объединения растет понимание первопричин кризиса на Украине: "В выступлениях прозвучала позиция многих участников [БРИКС] в отношении ситуации на Украине. Все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, который заключается в создававшихся долгие годы Западом угроз безопасности нашей страны".
О проблемах в ООН и НАТО
- Места в Совбезе ООН распределены несправедливо и ведут к перекосу в пользу Запада: "Запад и так давно и незаслуженно получил больше мест, чем ему положено с точки зрения реального баланса сил, соотношения сил на международной арене".
- В НАТО растут разногласия и зреет "легкий бунт на корабле": "Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами".
- Расширение НАТО не пошло на пользу никому, "включая самих членов Североатлантического альянса".
Об ответственности МАГАТЭ перед Ираном
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно предоставить Ирану гарантии, что впредь будет исходить из своих полномочий и не допускать политизации работы: "Секретариат должен предоставить какие-то гарантии относительно того, что впредь будет самым строжайшим образом руководствоваться теми полномочиями, которыми он наделен, а не пытаться вбрасывать какие-то сюжеты, используемые впоследствии для политизации и для продвижения односторонних интересов отдельных членов".
- В МАГАТЭ должны взять ответственность за свои двусмысленные оценки ядерной программы Ирана, которые могли в том числе спровоцировать военный конфликт: "Руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которые оно публикует, которые оно публиковало в прошлом и которые были представлены совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные, так скажем, и в отличие от предыдущих докладов секретариата они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства".
О терактах в РФ
- Виновные в атаках на объекты РЖД понесут заслуженное наказание, Россия самостоятельно занимается этим вопросом, не привлекая международные структуры: "Что касается расследования и привлечения виновных к наказанию, мы сейчас не пытаемся эту тему вбрасывать в международную дискуссию, мы сами занимаемся этим и по линии государственной прокуратуры, и по линии общественных организаций. Никто не сможет уйти от ответственности".
- Теракты в отношении железнодорожной инфраструктуры и проходивших по ней гражданских составов "были по-настоящему вопиющими случаями сознательной атаки".
О помощи Ирану с ядерной программой
- Россия имеет технологические возможности для обеднения урана, готова предоставить свои услуги Ирану: "Что касается России, то мы говорим не о посредничестве. <…> У нас есть такие технологические возможности, и мы готовы их предоставить, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки в Россию и возвращая энергетически обогащенный уран в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики".
О работе БРИКС
- Создание валюты БРИКС в отношении платежей в объединении никогда не обсуждалось: "В отношении платежей как таковых никогда в БРИКС создание валюты не обсуждалось".
- БРИКС не грозит "размытость", потенциал объединения только начинает раскрываться: "Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю. <…> Наоборот, ее потенциал только-только начинает раскрываться".