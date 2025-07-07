Понимание БРИКС первопричин СВО и "бунт на корабле" НАТО. О чем заявил Лавров

О чем заявил Лавров

Страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступали со взвешенными, объективными позициями по Украине, среди государств объединения растет понимание первопричин кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита.

В НАТО назревает "легкий бунт на корабле" из-за растущих разногласий внутри альянса.

Россия имеет технологические возможности для обеднения урана, готова предоставить свои услуги Ирану.

ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.

О понимании странами БРИКС первопричин кризиса на Украине

Среди участников объединения растет понимание первопричин кризиса на Украине: "В выступлениях прозвучала позиция многих участников [БРИКС] в отношении ситуации на Украине. Все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, который заключается в создававшихся долгие годы Западом угроз безопасности нашей страны".

О проблемах в ООН и НАТО

Места в Совбезе ООН распределены несправедливо и ведут к перекосу в пользу Запада: "Запад и так давно и незаслуженно получил больше мест, чем ему положено с точки зрения реального баланса сил, соотношения сил на международной арене".

В НАТО растут разногласия и зреет "легкий бунт на корабле": "Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами".

Расширение НАТО не пошло на пользу никому, "включая самих членов Североатлантического альянса".

Об ответственности МАГАТЭ перед Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно предоставить Ирану гарантии, что впредь будет исходить из своих полномочий и не допускать политизации работы: "Секретариат должен предоставить какие-то гарантии относительно того, что впредь будет самым строжайшим образом руководствоваться теми полномочиями, которыми он наделен, а не пытаться вбрасывать какие-то сюжеты, используемые впоследствии для политизации и для продвижения односторонних интересов отдельных членов".

В МАГАТЭ должны взять ответственность за свои двусмысленные оценки ядерной программы Ирана, которые могли в том числе спровоцировать военный конфликт: "Руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которые оно публикует, которые оно публиковало в прошлом и которые были представлены совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные, так скажем, и в отличие от предыдущих докладов секретариата они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства".

О терактах в РФ

Виновные в атаках на объекты РЖД понесут заслуженное наказание, Россия самостоятельно занимается этим вопросом, не привлекая международные структуры: "Что касается расследования и привлечения виновных к наказанию, мы сейчас не пытаемся эту тему вбрасывать в международную дискуссию, мы сами занимаемся этим и по линии государственной прокуратуры, и по линии общественных организаций. Никто не сможет уйти от ответственности".

Теракты в отношении железнодорожной инфраструктуры и проходивших по ней гражданских составов "были по-настоящему вопиющими случаями сознательной атаки".

О помощи Ирану с ядерной программой

Россия имеет технологические возможности для обеднения урана, готова предоставить свои услуги Ирану: "Что касается России, то мы говорим не о посредничестве. <…> У нас есть такие технологические возможности, и мы готовы их предоставить, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки в Россию и возвращая энергетически обогащенный уран в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики".

О работе БРИКС