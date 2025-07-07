Лавров: в БРИКС едины в понимании недопустимости ударов по гражданским объектам

Глава МИД РФ подчеркнул, что подобное решение не должно считаться чем-то из ряда вон выходящим, так как это подтверждение приверженности одобренным принципам международного сообщества

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС демонстрируют единодушие в вопросе недопустимости ударов по гражданским объектам и атакам на мирное население, принятая декларация объединения тому подтверждение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Если это записано в декларации, которую одобрили главы государств, то это означает единодушие стран БРИКС. Причем не в деле формирования нового консенсуса о недопустимости ударов по гражданским объектам - такие удары давным-давно запрещены, прежде всего Женевским конвенциями конца 40-х годов и последующими документами, но и ударам по гражданскому мирному населения, тем более по детям", - указал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что подобное решение не должно "считаться чем-то из ряда вон выходящим, так как это просто подтверждение приверженности тем принципам, которые международное сообщество консенсусом одобрило давным-давно".

Однако, как заметил Лавров, Запад продолжает откровенно пренебрегать этими принципами, а также "все сходит с рук тем, кто пользуется покровительством Запада, прежде всего киевскому режиму".

О терактах

Ночью 31 мая произошло обрушение автомобильного моста в Брянской области. Мост и ехавшая по нему фура "Мираторга" рухнули на пассажирский поезд Климов - Москва. В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что причиной ЧП стало "незаконное вмешательство" в деятельность транспорта. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия пострадали более 100 человек, семеро погибли.

В Железногорском районе Курской области 1 июня около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства.