Лавров провел переговоры в Рио-де-Жанейро с главой МИД Белоруссии

Стороны обсудили процесс взаимного расширения дипломатического присутствия и подготовки предстоящего в ноябре в Санкт-Петербурге совместного заседания коллегий МИД двух стран

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Российско-белорусские переговоры "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала дипломат, сопроводив подпись фото с начала встречи министров.

Как позднее сообщили в МИД, Лавров обсудил с Рыженковым процесс взаимного расширения дипломатического присутствия.

"Проведена сверка часов по графику предстоящих контактов, обсужден ряд актуальных вопросов внешнеполитического взаимодействия в развитие договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Рыженкова 9-10 июня в Российскую Федерацию. В частности, был рассмотрен процесс взаимного расширения дипломатического присутствия и подготовки предстоящего в ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге совместного заседания коллегий МИД России и МИД Республики Беларусь", - сказали в российском дипведомстве.

Стороны подтвердили "последовательный настрой на плотную координацию и взаимную поддержку на международной арене, в том числе укрепление взаимодействия в рамках БРИКС и интеграционных объединений с участием России и Республики Беларусь".