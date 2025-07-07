В ГД завершились встречи кандидата на должность министра транспорта с фракциями

Заседание комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по рассмотрению кандидатуры Андрея Никитина состоится 8 июля в 09:30 мск

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кандидат на должность министра транспорта РФ Андрей Никитин встретился со всеми фракциями Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"В Государственной Думе завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями Госдумы", - говорится в сообщении.

Заседание профильного комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по рассмотрению кандидатуры министра состоится 8 июля в 09:30 мск. Совет Госдумы, на котором будет обсуждаться проект постановления профильного комитета, пройдет так же во вторник в 11:00 мск. После этого вопрос будет внесен в повестку пленарного заседания, добавили в пресс-службе.