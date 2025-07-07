Лавров и Фидан подтвердили настрой на продвижение урегулирования конфликтов

Стороны также ход обсудили реализации стратегических проектов в сфере энергетики

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан высказались за дальнейшее содействие политическому урегулированию существующих конфликтов и снижение напряженности в регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей международной ситуации. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических ведомств в целях содействия снижению напряженности в регионе и политическому урегулированию существующих конфликтов", - указали в министерстве.

Отмечается, что министры обсудили также ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации стратегических проектов в сфере энергетики. "Проанализированы перспективы расширения взаимодействия в контексте итогов 19-го заседания Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Проведен обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем", - резюмировали в дипведомстве.