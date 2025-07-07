Дмитрия Потапова назначили генконсулом России в Сан-Паулу

Дипломат с 1995 года работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Генеральным консулом России в Сан-Паулу (Бразилия) назначен дипломат Дмитрий Потапов. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Потапов Дмитрий Вадимович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Сан-Паулу, Федеративная Республика Бразилия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

Как отметили в министерстве, на дипломатической службе Потапов состоит с 1995 года. Дипломат работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом.