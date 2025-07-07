Хинштейн подал в курский избирком документы для регистрации кандидатом на пост губернатора

Врио губернатора выразил благодарность за веру и поддержку жителям

КУРСК, 7 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал в облизбирком документы для регистрации кандидатом на пост главы региона, передает корреспондент ТАСС.

"Для меня это первый такой опыт, и, конечно, не спорю, определенное волнение испытываю, но обстановка, ситуация не дает времени и возможности на то, чтобы "эмоционировать" излишне. Работы очень много и дел очень много, поэтому рассчитываю на то, что избирательная кампания в регионе будет идти прозрачно, открыто, легитимно", - сказал журналистам Хинштейн.

Врио губернатора выразил благодарность за веру и поддержку жителям. "Если жители региона окажут мне доверие и изберут губернатором, буду делать максимум, чтобы ситуация в области изменилась в лучшую сторону! Наши люди ждут реальных дел и помощи, и я верю, что их ожидания мы не подведем! Сделаю все, чтобы мне никогда не было стыдно смотреть в глаза ни одному жителю Курской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области стартовала в регионе с 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Занимавший ранее пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.