Дагестан лидирует по количеству кандидатов - участников СВО от ЕР в ЕДГ

Процедура предварительного голосования в целом еще не завершена по муниципальному уровню выборов, отметил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Лидерами по количеству кандидатов - участников специальной военной операции от "Единой России", которые принимают участие в выборных кампаниях разного уровня, являются Дагестан (118), Татарстан (90) и Воронежская область (84). Об этом ТАСС рассказал секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

На заседании генсовета в конце июня Якушев сообщил, что в список победителей праймериз в преддверии Единого дня голосования (ЕДГ), проведенных по открытой модели голосования (с участием всех избирателей - прим. ТАСС) с 19 по 25 мая, вошли 827 участников СВО. В беседе с ТАСС политик подчеркнул, что процедура предварительного голосования еще не завершена по муниципальному уровню выборов. Она продлится до середины августа.

"Если говорить суммарно обо всех кампаниях на территории субъектов РФ, включая выборы органов местного самоуправления, можем констатировать неоспоримое лидерство Республики Дагестан - 118 человек, Республики Татарстан - 90 человек и Воронежской области - 84 человека", - рассказал Якушев, подчеркнув, что эти данные еще не являются окончательными и к сентябрю картина может измениться.

Говоря о выборах в региональные заксобрания, Якушев рассказал, что лидерами по этому уровню являются Новосибирская (16 участников СВО), Челябинская (8), Белгородская и Воронежская области (по 5).

На муниципальном уровне тоже есть свои лидеры. "Девять участников специальной военной операции баллотируются на выборах в Совет депутатов города Новосибирска. В собрание депутатов городского округа Махачкалы, Ульяновскую городскую думу и Думу города Томска идут по семь человек соответственно", - поделился политик.

В предстоящий 14 сентября единый день голосования запланировано более 5 тыс. кампаний в 81 регионе РФ. Замещению подлежат 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. В голосовании потенциально смогут принять участие около 55 млн избирателей.