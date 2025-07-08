Якушев не исключил, что ветеранам СВО на праймериз ЕР в Думу окажут поддержку

Поддержка участников спецоперации для "Единой России" не просто политический лозунг, а моральный долг, подчеркнул секретарь генсовета партии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" заинтересованна в разработке и реализации программ поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО), желающих принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании по выборам в Госдуму, при этом принятие подобных решений требует коллегиального обсуждения и утверждения руководящими органами партии. Об этом ТАСС заявил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

В течение последних двух лет "Единая Россия" предоставляет участникам СВО преференции на праймериз, включая 25-процентную надбавку к результатам голосования, а также упрощенные условия подачи документов и проведения предвыборной кампании.

Как заявил ТАСС Якушев, поддержка участников СВО для партии не просто политический лозунг, а моральный долг. "Что касается предварительного голосования и выборов депутатов Государственной думы в 2026 году, то мы заинтересованы в создании и развитии таких программ. Но подобные решения принимаются коллегиально", - сказал Якушев, добавив, что в партии уже "обсуждают некоторые из таких решений", но озвучены они будут только после заседаний руководящих органов партии.

По словам Якушева, практика предоставления партией преференций участникам СВО в ходе праймериз показывает, что "это рабочий и правильный инструмент". "Но мы видим, что ребята, готовые попробовать себя на выборах, обладают серьезной мотивацией, серьезным отношением к новому для себя делу, быстро учатся и часто абсолютно на равных с опытными политиками побеждают на предварительном голосовании", - подчеркнул он.

Секретарь генсовета добавил, что партия разрабатывает и внедряет для участников СВО и членов их семей различные формы поддержки, не только в рамках предварительного голосования, но и за его пределами. "Всегда держим в фокусе нашего внимания комплексные программы помощи военнослужащим, создаем обучающие модули для их дальнейшего развития. Способствуем их вовлечению в общественную и политическую жизнь, в том числе и в рамках избирательных кампаний", - заключил он.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.