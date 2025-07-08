Эксперт Копейкин: роль БРИКС растет на фоне падения значимости США

В свою очередь исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко считает, что мировой порядок "нуждается в новой конфигурации"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Роль БРИКС и развивающихся стран в мировой экономике продолжает расти одновременно со снижением значимости США и западных стран, мировой порядок очевидно нуждается в новой конфигурации. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Роль стран БРИКС и развивающихся стран в мировой экономике продолжает расти одновременно со снижением значимости США и в целом западных стран. Это длительный процесс, и Штаты будут всеми силами пытаться отстаивать свои интересы", - считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

При этом, по мнению эксперта, административными мерами, как торговые или санкционные ограничения, остановить БРИКС и другие страны не удастся. "Наоборот, такие действия будут стимулировать усилия по снижению зависимости от западных рынков и финансовой системы, а тот самый баланс будет постепенно сдвигаться, отражая экономические и демографические реалии", - пояснил Копейкин.

"Заморозка российских резервов уже привела к тому, что центральные банки самых разных стран стали наращивать долю золота и сокращать долю долларов в резервах, а недавнее решение Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов - к быстрой потере желания со стороны США продолжать торговую войну с китайской экономикой", - сказал он.

Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, в свою очередь, подчеркнул необходимость оформления нового мирового баланса с учетом интересов США, БРИКС и остальных стран. "Вакуум в этой сфере становится заметным невооруженным взглядом, что само по себе не очень хорошо для политиков", - сказал он.

"Мировой порядок очевидно нуждается в новой конфигурации, как раз об этом вчера было подробно [сказано] на форуме БРИКС, где говорили и о перезагрузке международных институтов и ООН", - заключил Свириденко.