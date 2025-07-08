Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о понятии "студенческая семья"

Согласно документу, студенческая семья - это лица до 35 лет включительно, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, закрепляющий на законодательном уровне понятие "студенческая семья".

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в октябре 2024 года и принят в первом чтении в ноябре того же года. Изменения предлагается внести в закон "О молодежной политике в РФ", закрепив в нем понятие студенческой семьи и полномочия федеральных органов власти по утверждению соответствующих рекомендаций.

Согласно одобренному комитетом законопроекту, студенческая семья - это лица до 35 лет включительно, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Законопроект также определяет, что поддержка студенческих семей, ровно как и молодых семей, осуществляется вне зависимости от иных мер поддержки молодых граждан.

Кроме того, согласно законопроекту, Минобрнауки РФ подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей, а Росмолодежь совместно с Минтрудом - по поддержке молодых семей.