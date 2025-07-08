Посол Корчунов назвал абсурдными санкции против российских рыболовных компаний

Как отметил посол России в Норвегии, "слепое следование рестрикциям Евросоюза, введенным в нарушение международного права, угрожает подрывом многолетнего российско-норвежского рыболовного сотрудничества"

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. /ТАСС/. Решение властей Норвегии ввести санкции против российских компаний Norebo и Murman Seafood абсурдно и осложняет перспективы двустороннего взаимодействия. С таким заявлением выступил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

"Считаем решение норвежского правительства о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood абсурдным, политически мотивированным и осложняющим перспективы двустороннего взаимодействия. Любые действия, которые могут затронуть имущественные интересы указанных компаний, неправомерны. Ничего, кроме сожаления, это решение не вызывает", - сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях посольства.

По словам дипломата, "слепое следование рестрикциям Евросоюза, введенным в нарушение международного права, угрожает подрывом многолетнего российско-норвежского рыболовного сотрудничества в интересах устойчивого управления морскими биоресурсами в Баренцевом море".

"Рассматриваем этот шаг норвежской стороны в качестве очередного проявления всеобъемлющей "гибридной войны" против России, жертвой которой на этот раз стали и биоресурсы Баренцева моря", - подчеркнул Корчунов.

7 июля власти королевства объявили о своем решении присоединиться к санкциям ЕС против двух российских рыбопромысловых компаний.