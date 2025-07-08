Грушко: России надо спокойно продолжать обеспечивать свою обороноспособность

Замглавы МИД РФ призвал не надеяться на то, что какие-то планы НАТО не реализуются

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. России нужно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя поведение Североатлантического альянса.

"Я думаю, было выражено единое мнение в ходе нашей сегодняшней встречи, что надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", - сказал он после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.