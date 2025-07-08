Грушко: НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией

На заседании внутрифракционной группы "Единая Россия" "состоялся очень важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме", указал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Состоялся очень важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме, - сказал он после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме. - По сути, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией".