8 июля, 11:59

Грушко: НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
На заседании внутрифракционной группы "Единая Россия" "состоялся очень важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме", указал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Состоялся очень важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме, - сказал он после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме. - По сути, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией". 

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