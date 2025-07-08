Грушко: фантазии ЕС в санкциях бьют через край

Как отметил замглавы МИД РФ, у России есть опыт контрмер

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Фантазии Европейского союза по части санкций бьют через край, но Россия накопила достаточный опыт, чтобы противостоять санкционному давлению. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По просьбе ТАСС замминистра прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что ЕС готовится ввести самый жесткий пакет санкций против РФ, напомнив, что "самая жесткая санкция, которую ввел Евросоюз, было молчание ягнят в связи со взрывами "Северного потока".

"Что еще они могут придумать? Трудно сказать. Но мы знаем, что по части санкций фантазия у них бьет через край. Но мы уже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению - как в плане обеспечения интересов нашего социального развития и экономики, так и с точки зрения введения контрсанкций", - подчеркнул Грушко.