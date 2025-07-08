8 июля, 12:03,
обновлено 8 июля, 12:16
Санкции в отношении России

Грушко: фантазии ЕС в санкциях бьют через край

Как отметил замглавы МИД РФ, у России есть опыт контрмер

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Фантазии Европейского союза по части санкций бьют через край, но Россия накопила достаточный опыт, чтобы противостоять санкционному давлению. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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По просьбе ТАСС замминистра прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что ЕС готовится ввести самый жесткий пакет санкций против РФ, напомнив, что "самая жесткая санкция, которую ввел Евросоюз, было молчание ягнят в связи со взрывами "Северного потока".

"Что еще они могут придумать? Трудно сказать. Но мы знаем, что по части санкций фантазия у них бьет через край. Но мы уже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению - как в плане обеспечения интересов нашего социального развития и экономики, так и с точки зрения введения контрсанкций", - подчеркнул Грушко. 

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