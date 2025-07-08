Грушко: Россия намерена принять участие в заседании СМИД ОБСЕ

Мероприятие пройдет в декабре в Вене

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российская сторона намерена принять участие в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет в декабре 2025 года в Вене. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.

"СМИД ОБСЕ в будет в декабре в Вене, решение принято. Естественно, мы собираемся в Вену ехать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В конце каждого календарного года традиционно проходит Совет министров иностранных дел организации (СМИД ОБСЕ). Он является центральным директивным и руководящим органом. В 2025 году в ОБСЕ председательствует Финляндия.