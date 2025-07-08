Грушко: связи между МИД РФ и Франции не активизировались после разговора лидеров

Состояние отношений осталось прежним, указал замглавы российского дипведомства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Состояние связей между дипведомствами России и Франции после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона осталось прежним. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Состояние связей осталось прежним", - сказал он, отвечая на вопрос, активизировались ли связи между МИД РФ и Франции после беседы президентов.

Первый за почти три года телефонный разговор Путина и Макрона состоялся во вторник, 1 июля.

В Кремле сообщили, что оба лидера подчеркнули право Ирана на мирную атомную программу с учетом положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Оба президента настаивают на политико-дипломатическом урегулировании всех спорных вопросов, они договорились продолжить контакты для координации позиций. В целом ситуации на Ближнем Востоке в контексте израильских и американских ударов по Ирану было уделено особое внимание, информировала пресс-служба Кремля.

По украинскому вопросу президенты озвучили свои позиции, однако, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Макрон не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. Тем не менее, по словам Пескова, состоявшийся телефонный разговор стал "хорошей возможностью донести позиции друг до друга".