Мишустин начал встречу с врио главы Свердловской области Паслером

Премьер-министр прилетел в Екатеринбург на выставку "Иннопром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Екатеринбурге проводит встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область.

Мишустин сегодня прилетел в Екатеринбург на XV Международную промышленную выставку "Иннопром".

На "Иннопроме" глава правительства осмотрит новейшие разработки и выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

Вместе с главой кабмина в мероприятиях участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

В павильонах выставки в этом году представлены более 1 тыс. компаний-участников. Страной-партнером юбилейного "Иннопрома" выступает Королевство Саудовская Аравия. Технологическое развитие королевства демонстрируют 43 крупнейших компаний страны. Специальные зоны на экспозиции посвящены инвестиционному потенциалу, демонстрации продукции национальных производителей, а также культуре страны.

Помимо этого, гости мероприятия смогут увидеть национальные экспозиции Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.