Госдума приступила к рассмотрению кандидатуры Никитина на пост главы Минтранса

По действующему законодательству несколько федеральных министров, в том числе глава Минтранса, назначаются президентом после утверждения их кандидатур ГД

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приступила к процедуре рассмотрения вопроса об утверждении Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ.

Ранее профильный комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате утвердить его кандидатуру на этом посту. Госдума рассматривает этот вопрос в самом начале заседания.

По действующему законодательству ряд федеральных министров, в том числе глава Минтранса, назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

Замминистра транспорта Никитин был назначен главой государства и. о. руководителя ведомства утром в понедельник. Никитин сменил на посту Романа Старовойта, который был отправлен в отставку. Причина увольнения в указе Путина названа не была. Как отметил Песков, утрата доверия не была причиной отставки. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. В понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что он был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия - самоубийство.