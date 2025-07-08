В Кремле не стали комментировать самоубийство Старовойта

В то же время, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину незамедлительно доложили о происшествии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему самоубийства экс-главы Минтранса Романа Старовойта, указав лишь, что это трагическая информация.

Так он ответил на вопрос, как президент воспринял убийство Старовойта и почему не выразил соболезнования.

"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему, - сказал он. - Информация такого рода всегда трагическая".

В то же время представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин сразу же был проинформирован о самоубийстве экс-главы Минтранса.

"Разумеется, президенту было об этом незамедлительно доложено", - сказал он.

7 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением, основная версия - самоубийство.

Старовойт утром 7 июля был отправлен в отставку президентским указом. Причина решения главы государства в документе указана не была.