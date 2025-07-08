Песков: Запад поставками оружия Киеву поддерживает продолжение боевых действий

Такие действия "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию", отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американцы и европейцы своими поставками вооружения на Украину свидетельствуют об их приверженности к продолжению военных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Какой-то окончательной информации о том, что поставки [США вооружения на Украину] завершены или приостановлены все-таки не было - было много противоречивых заявлений. Очевидно, что поставки [вооружения на Украину] продолжаются, очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. В данном случае линия, которую избрали европейцы, точно направлена на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий", - заявил он.