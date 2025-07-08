Песков: смерть Романа Старовойта не может не шокировать

В Кремле это также вызвало такую реакцию, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самоубийство экс-главы Минтранса Романа Старовойта не может не шокировать. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, были ли в Кремле шокированы этой ситуацией.

"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", - сказал он.

Однако, продолжил Песков, сейчас идет следствие. "И как раз это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут делать представители СМИ, политологи, но это не с руки делать нам", - подытожил представитель Кремля.