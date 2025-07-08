8 июля, 12:30,
обновлено 8 июля, 12:36

Путин примет в Кремле с докладом главу Росфинмониторинга Чиханчина

Президент РФ Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Михаил Климентьев/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
© Михаил Климентьев/ ТАСС
Встреча пройдет 8 июля, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин представит доклад об обстановке по линии финразведки президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

"Будет с докладом с регулярным у президента Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга. Ведомство важнейшее. Традиционно докладывают о работе и об обстановке у нас по линии финразведки главе государства", - рассказал он.

Представитель Кремля добавил, что 8 июля у Путина не будет крупных мероприятий, встреч и совещаний. 

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