Песков допустил пересмотр списка недружественных стран

Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Список недружественных РФ государств нельзя считать догматическим, он может пересматриваться в случае изменения отношений Москвы с такими странами. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться. Собственно, это не догма, - заметил он. - И страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны". "После того как эти действия прекращаются и после того как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка", - добавил Песков.

"Но пока этот список не претерпел никаких изменений", - заключил представитель Кремля.