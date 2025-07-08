8 июля, 12:31,
обновлено 8 июля, 12:38

Песков: Россия видит потенциал для перезапуска связей с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Михаил Синицын/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Синицын/ ТАСС
Как отметил представитель Кремля, власти РФ ценят усилия американского лидера Дональда Трампа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа в деле украинского урегулирования и видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов и лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - отметил представитель Кремля.

"Конечно, мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений", - добавил Песков. 

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