Песков: Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда переговоров

Пресс-секретарь президента выразил надежду, что эти даты будут определены скоро

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия все еще ждет от украинской стороны сроков нового раунда прямых переговоров двух стран. Об этом во вторник на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим", - сказал Песков.

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.