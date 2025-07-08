Эксперт Макаров: БРИКС стремится первым создать институты в новых сферах

Заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ привел в пример ИИ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС нацелены на создание международных институтов в новых областях, таких как искусственный интеллект и климатическое финансирование. Такое мнение выразил руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров на круглом столе в ТАСС, посвященном итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Эксперт обратил внимание, что БРИКС на XVII саммите в Бразилии "нащупал" несколько важных направлений, по которым объединение хочет активно сотрудничать и первым создавать глобальные институты. "В первую очередь, это климатическое финансирование, для которого разработана, выпущена отдельная рамочная программа, а вторая сфера - это искусственный интеллект", - указал Макаров.

По его словам, глобальное управление в сфере искусственного интеллекта практически отсутствует. "Страны БРИКС в разной ситуации находятся в отношении развития искусственного интеллекта, и здесь разные интересы", - добавил он. Однако, как считает эксперт, страны БРИКС на саммите предприняли попытку впервые сформулировать некоторые рамочные принципы.

"Эти рамочные принципы очень общие, но тем не менее это первый документ такого рода, где страны такого масштаба формулируют отношение к искусственному интеллекту и пытаются определить некоторые базовые принципы того, как он должен быть имплементирован с учетом принципов равенства и учета национальных особенностей", - заключил эксперт.

Саммит БРИКС проходил в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили. Главными темами обсуждений стали вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.