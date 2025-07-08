Косачев: МУС не интересовала ситуация в Афганистане до признания РФ режима талибов

Вице-спикер Совфеда напомнил, что этот суд не предпринимал никаких существенных мер в отношении военных преступлений, совершенных в Афганистане западными оккупационными войсками и их союзниками

МОСКВА, 8 июля./ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) не интересовался ситуацией в Афганистане до признания Россией режима талибов. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Ранее Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани.

"Обратите внимание, что до признания Россией режима талибов МУС совершенно не интересовала "ситуация в Афганистане, права человека и преступления". Это стало интересным именно сейчас", - отметил Косачев.

Он напомнил, что этот суд не предпринимал никаких существенных мер в отношении военных преступлений, совершенных в Афганистане западными оккупационными войсками и их союзниками. "В тот период МУС продемонстрировал миру свою исключительно заказную политическую сущность. Когда в Афганистане происходило массовое уничтожение деревень, учебных заведений, мечетей и больниц, когда там погибали гражданские лица, включая женщин и детей, никаких ордеров не выдавалось. Была лишь идея попробовать посмотреть в сторону военнослужащих США, но против лома, как известно, нет приема. Как всегда, двойные стандарты", - добавил вице-спикер Совфеда.