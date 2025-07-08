Консульский отдел посольства России в Иране заработал в штатном режиме

График приема: воскресенье и вторник с 10:00 до 13:00

ТЕГЕРАН, 8 июля. /ТАСС/. Консульский отдел российского посольства в Иране заработал в штатном режиме после объявления перемирия между Ираном и Израилем по окончании 12-дневной войны.

"Консульский отдел посольства продолжает осуществлять прием граждан по всему спектру консульских услуг. График приема: воскресенье и вторник с 10:00 до 13:00. Оформление и выдача виз производится в штатном режиме", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Консульский отдел посольства приостановил свою работу 15 июня в связи с переходом ирано-израильского конфликта в острую фазу и нанесением ВС Израиля ударов по Тегерану.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.