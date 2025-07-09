Карчаа: страны Запада не могут быть гарантом безопасности ЗАЭС от атак ВСУ

Советник главы Республики Крым отметил, что ответственность должна быть, "а ее нет, она не прописана"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Страны Запада не могут выступать гарантами безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атак ВСУ, так как, оказывая масштабную военную помощь украинскому режиму, они, по сути, стали стороной в конфликте, считает эксперт в области атомной энергетики, депутат Заксобрания Запорожской области, советник главы Республики Крым Ренат Карчаа. Своим мнением он поделился с ТАСС.

"Запад изощряется в поставках летального оружия и боеприпасов, - сказал Карчаа. - Они говорят о мире, но не закрывают поставки смертоносного вооружения. Что они завтра поставят? Какой дальности установку? Это вопросы, ответы на которые сегодня отсутствуют. В этой связи складывается очень нестабильная основа для прогнозов. Характерно, что киевский режим как не давал, так и не дает гарантии безопасности ЗАЭС. Даже словесных, декларативных. Должны быть очень жесткие механизмы ответственности за несоблюдение договоренности, не важно - физически или долларом, рублем или гривной. Ответственность должна быть, а ее сегодня нет, она не прописана, поэтому договоренности со стороны стран Запада и Украины легко нарушаются".

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что ВСУ с помощью трех беспилотников атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях. Расстояние от места атаки до блоков составило порядка 350-400 метров - это первый случай атаки БПЛА непосредственно территории станции.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии холодного останова реакторов и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.