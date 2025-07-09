Эксперт Иванов: боеспособность террористов в Сахеле снижается

По словам директора Содружества офицеров за международную безопасность, успехам предшествовала серия целевых операций против баз террористов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Боеспособность террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" (ИГБС, входит в террористическую группировку "Исламское государство", запрещена в РФ) в Сахельском регионе снижается под давлением малийской армии и Африканского корпуса, что выражается в ликвидации лидеров боевиков и их массовой сдаче в плен. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"Малийские вооруженные силы вместе с Африканским корпусом добились значительных успехов в борьбе с террористическими группировками, особенно с "Исламское государство в Большой Сахаре", - сказал он. В качестве примера Иванов привел события 28 июня, когда был ликвидирован один из руководителей джихадистов, а другой - Абрахим Бубакар, известный как Убель, - сдался вместе с 10 боевиками в регионе Гао. "Более того, Убель публично осудил действия ИГБС и выразил разочарование идеологией радиального джихадизма, призвав других боевиков последовать его примеру", - отметил директор СОМБ.

По его словам, успехам предшествовала серия целевых операций против баз террористов, в ходе которых "были уничтожены логистические объекты, нейтрализованы боевики и захвачено стратегически важное оборудование". Так, 25 июня в регионе Сегу ВС Мали, благодаря сотрудничеству с местными жителями, задержали двух подозреваемых, перевозивших топливо для террористов, что позволило нарушить их снабжение.

Иванов сказал, что за последние два года в Мали было ликвидировано от 1 500 до 2 000 террористов. "Это свидетельствует о том, что Мали вместе с российскими союзниками добились больших успехов, но работы еще предстоит очень много. За спиной у боевиков стоят их западные кураторы, а их союзники - боевики с Украины", - заключил он.

Содружество офицеров за международную безопасность - организация, реализующая контракты по подготовке ВС, полиции и жандармерии в других странах. Обучением занимаются российские инструкторы с опытом работы в различных государствах.